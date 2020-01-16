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Бой Джошуа и Пулева состоится в мае на домашней арене "Бешикташа": что говорят в Болгарии

16 января, 18:38

Кубрат анонсирует свой следующий поединок, чемпион пока молчит

Энтони Джошуа - Кубрат Пулев

Энтони Джошуа - Кубрат Пулев

​Поединок между болгарином Кубратом Пулевым и чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа состоится в мае 2020 года в Стамбуле. Об этом сообщил сам болгарский боксер на своей официальной странице в Facebook. Мы также сообщали, что Джошуа сделал выбор между Усиком и Пулевым.

Местом проведения боя болгарская пресса уже называет домашнюю арену стамбульского "Бешикташа". Но при этом пока нет никакого подтверждения от представителей Джошуа, ни от или DAZN, который должен стать официальным транслятором поединка. Благодаря тому же Пулеву в сети появился и постер к бою.

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Ранее мы сообщали, что побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бой. В своем последнем поединке Кубрат Пулев в США по очкам одолел американца Райделла Букера и стал претендентом на чемпионский пояс IBF.

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Видео: Reuters

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