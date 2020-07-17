"Бой Джошуа – Пулев может пройти на корабле, в самолете или в поезде": что происходит с чемпионской дуэлью

Известный американский промоутер Боб Арум, который ведет дела украинца Василия Ломаченко, поделился мнением по поводу организации боя между чемпионом мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым. Их поединок должен был состояться в Лондоне 20 июня, но в итоге из-за коронавируса бой Джошуа – Пулев перенесли на неизвестно когда.

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Менеджер отреагировал на слова представителя английского чемпиона Эдди Хирна, который ранее заявил, что рассматривает самые разные варианты для организации титульного поединка Джошуа. Например, Хорватия предлагала промоутеру колизей.

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

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"Думаю, что Хирн не может перестать разговаривать. Бой Джошуа – Пулев может пройти на корабле, в самолете или даже в поезде. Да хоть на ракете! Хирн застрял с местом организации этого поединка. Но я его понимаю. Очень сложно сделать это без зрителей. Кто знает, может поединок пройдет в Лондоне в "Альберт-холле"? Там соберутся тысячи зрителей, будет особенная еда и тому подобное. В любом случае, я уверен, что Эдди это утрясет. В самолете или в поезде – он никому не вредит, делая это", – заявил Арум в интервью IFL TV.

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Тем временем промоутер наметил дату для чемпионского боя Александр Усика с Энтони Джошуа.

Смотрите сюжет о реванше Джошуа и Энди Руиса в декабре 2019 года в Саудовской Аравии

Видео: Reuters

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