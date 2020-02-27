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"Бой Фьюри с Джошуа никогда не состоится: никто не даст полмиллиарда", – отец Тайсона

27 февраля, 15:01

Джон Фьюри расхваливает своего сына как лучшего боксера современности

После воскресного триумфа в бою за звание чемпиона мира окружение Тайсона Фьюри стало набивать цену "Цыганскому королю" с прицелом на следующие поединки. Как мы сообщали, Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс WBC.

В частности уже давно обсуждают возможность встречи двух британцев: Тайсона и чемпиона по трем другим основным версиям – IBF, WBA, WBO – Энтони Джошуа. Однако отец Фьюри считает, что вряд ли такой "файт" состоится, поскольку его сын "дорого стоит". В частности Джон сказал в комментарии IFL TV:

"Тайсон сейчас – номер один. Уайлдер следует прямо за ним. Бой против Джошуа? Только если Эдди Хирн [промоутер Джошуа] заявится с половиной миллиарда – именно столько все это стоит. Потому этого не случится. Мой сын больше не будет продаваться задешево. Тайсон обязан выжать серьезные деньги из них. Он достоин всех денег этого мира. Поэтому бой Фьюри и Джошуа никогда не состоится".

И все же отец Тайсона оставляет себе место для отступления:

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"Пускай глубоко копают в своих карманах. Я говорю о половине миллиарда за двоих бойцов. Поделить между ними ровно пополам, это самый большой бой в мире на данный момент. Приносите деньги, давайте проведем этот поединок в нашей стране. И знаете что? Я бы опасался за жизнь Джошуа".

Читайте, как чемпион мира разнес в пух и прах Уайлдера за бой с Фьюри.

Смотрите, как вели себя Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри перед взвешиванием

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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