"Бой года": бывший украинец Киладзе устроил рубку с непобедимым нигерийцем

Грузинский боксер Яго Киладзе, выступавший ранее под флагом Украины, уступил перспективному нигерийскому супертяжеловесу Эфе Аджагбе в андеркарте боя Чарло – Харрисон за титул WBC в первом среднем весе. Поединок между Киладзе и Аджагбой получился достаточно зрелищным, и некоторые эксперты уже окрестили его "боем года".

Аджагба начал поединок с атак, но Киладзе достаточно успешно огрызался. Во втором раунде Яго пропустил двойку от соперника и побывал в нокдауне. Грузин поднялся на ноги, а от добивания его спас гонг.

Третья трехминутка снова началась с атак Аджагбы. Казалось, сейчас Киладзе, у которого просто подгибались ноги, опять отправится на канвас, но он каким-то чудом сумел не только выстоять, но и провести свою контратаку и уже сам Эфе оказался в нокдауне.

Реклама

Тем не менее, Аджагбе все же дожал оппонента в пятом раунде. Сначала нигериец двойкой отправил Киладзе в нокдаун, а затем принялся добивать и в этот момент угол грузина остановил бой.

Напомним, что Яго Киладзе с началом профессиональной карьеры переехал в Украину и выступал под украинским флагом. Сначала он сотрудничал с промоутерской компанией Union Boxing Promotion, а затем перешел к братьям Кличко в K2 Promotions Ukraine. Неоднократно Килапдзе выступал в роли спарринг-партнера Владимира Кличко и боксировал в андеркарте его боев. На данный момент на счету 33-летнего боксера 26 побед (18 – нокаутом) и пять поражений, все – досрочные. Он занимает 99-е место в мире среди боксеров супертяжелого веса по версии boxrec.com.

Напомним, что вчера состоялся бой-возвращение российского боксера Дениса Лебедева против южноафриканца Тобисо Мчуну. Мчуну победил Лебедева по очкам, а после боя 40-летний россиянин по прозвищу "десантник" снова объявил об уходе из бокса. "Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?", – признался Лебедев.

Отметим, что перед фиаско Лебедева в Красноярске "Русской Кувалде" Кудряшову подарили победу судьи. Чешский боксер Вацлав Пейсар был лучше россиянина, но выигрыш отдали его визави.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем: забавное видео

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама