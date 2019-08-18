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Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в "клетке" Анахайма

Сегодня, 09:51

Американец хорватского происхождения, избив своего соперника, отметил победу коронным танцем

Стипе Миочич победил Даниэля Кормье

Стипе Миочич победил Даниэля Кормье / Фото: AFP

Завершился главный бой турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором в бою за чемпионский пояс встречались представители тяжелого веса Даниэль Кормье и Стипе Миочич. Американский боец хорватского происхождения Миочич одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом и отметил ее танцем прямо в "клетке".

В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил. В дальнейшем казалось, что Даниэль владеет преимуществом. Однако в четвертом раунде он пропустил серию резких ударов, после чего судья остановил бой. Всего за время поединка победитель нанес 102 удара, из которых цели достигли 57. 

Нокаут в бою Миочич – Кормье. Видео с другого ракурса

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Интересно, что, комментируя итоги боя Кормье – Миочич, чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс написал: "Миочич – величайший тяжеловес всех времен. Теперь мы можем перестать играть в игры с этим бойцом рейтинга pound-for-pound".

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Фото: Depositphotos

Как сообщалось ранее, вокруг другой звезды смешанных единоборства разразился скандал. Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатился. Инцидент произошел в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски. Когда пожилой мужчина за стойкой не захотел пить, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию.

После произошедшего Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора. "Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?" - сказал Нурмагомедов.

Смотрите, как Ломаченко в своем последнем бою нокаутировал Кроллу

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нокаут UFC Стипе Миочич

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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