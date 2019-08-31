Бой Ломаченко – Кэмпбелл в цифрах: от 0 до 3 000 000

Боксеры ни разу не были в нокауте и завоевали три олимпийских "золота" на двоих

Бой за три пояса в Лондоне / Фото: Instagram

Уже считанные часы остаются до боя в Лондоне, где на ринг выйдут два олимпийских чемпиона. Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл сразятся за чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе. Мы ведем онлайн трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

В качестве анонса к поединку мы собрали интересные цифры о боксерах.

0 – раз Ломаченко был в нокауте, как и Кэмпбелл

1 – раз Люк Кэмпбелл становился олимпийским чемпионом. Украинец сделал это дважды

2 – это вторая попытка британского боксера завоевать титул чемпиона мира в профи. Первая была неудачная

5 – позиция Кэмпбелла в рейтинге боксеров легкой весовой категории, Ломаченко в нем лидирует

8 – раунд, в котором Ломаченко обычно наиболее активен. В среднем в этом раунде украинец наносит 87 ударов, 35 из которых оказывается точными. Люк больше активен в четвертом

9 – боев будет на разогреве поединка Ломаченко – Кэмпбелл. Среди них один чемпионский и один женский

10 – столько боев Ломаченко завершил досрочно – нокаутом, либо из-за отказа соперника продолжать поединок. Украинца даже начали называть "Номасченко", от испанского "no mas" – "хватит". Так говорят, когда не желают продолжать бой

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12 – столько поединков потребовалось Ломаченко, чтобы стать чемпионом мира в трех различных весовых категориях. Это мировой рекорд

13 – побед на сегодняшний день в профи-карьере Ломаченко

16 – раз Кэмпбелл завершал свои бои досрочной победой

19,95 – фунтов стоит платная трансляция боя Ломаченко в Великобритании на канале Sky Sports Box Office. В пересчете на нашу валюту это чуть больше 600 гривен

20 – всего побед в активе Люка в профессионалах

22 – точных удара в среднем наносит Ломаченко за один раунд, у Кэмпбелла этот показатель почти в два раза хуже (13 ударов)

31 – возраст боксеров. Ломаченко родился в феврале 1988 года, Кэмпбелл – в сентябре 1987-го

61,235 – килограмма лимит легкой весовой категории, в которой пройдет бой Ломаченко – Кэмпбелл

68 – ударов в среднем за раунд выбрасывает Кэмпбелл (попадает 13), а Ломаченко почти столько же – 66 (но попадает значительно чаще)

71 – процент нокаутов у Ломаченко, этот показатель у Кэмпбелла даже немного выше – 73 процента

119 – раундов отбоксировал Василий за время профессиональной карьеры, его соперник – 130

166 – сантиметров размах рук Ломаченко, а Кэмпбелл превосходит украинца по этому показателю на 14 сантиметров

170 – сантиметров рост Ломаченко. Его соперник на 5 сантиметров выше

397 – боев провел Ломаченко за время своей любительской карьеры. И проиграл только один раз!

3 000 000 долларов – такой, по данным СМИ, гарантированный гонорар получит Ломаченко за бой, вне зависимости от результата поединка. Говорят, половину Василий отдает своем отцу и тренеру Анатолию Ломаченко

Букмекеры о бое. В конторах явный фаворит украинский чемпион. Котировки на победу Ломаченко – 1.06, на успех Кэмпбелла – 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.





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