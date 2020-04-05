Бой Ломаченко – Лопес может сорвать смерть соперника Васи из-за коронавируса: шокирующее заявление

Чемпион IBF в легком весе, американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес назвал две возможные причины для окончательного срыва поединка против украинца Василия Ломаченко. Одна из них – вес Лопеса. Вторая – его смерть. Напомним, из-за ситуации с коронавирусом поединок Ломаченко – Лопес перенесен с 30 мая на пока что неопределенный срок.

"Я нахожусь в Арканзасе. Я сказал жене, что мы должны уехать из Нью-Йорка, ведь этот город сильно пострадает от коронавируса. Что и случилось, – говорит Теофимо Лопес. – Мне нельзя заражаться коронавирусом, ведь у меня астма. Я не знаю, смогу ли перенести коронавирус, в моем случае это может даже привести к смерти".

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"Я толстый сейчас. Я знаю свое тело и чувствую это. Сегодня первый день, как я возобновил тренировки. Мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу где-то 72,5 кг. Нужно сбрасывать вес. Я слишком тяжелый. Если так будет продолжаться и я не буду ничего делать, то никакого боя с Ломаченко не будет", – добавил Теофимо Лопес.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Если я не сделаю легкий вес, тогда сразу же перейду в суперлегкий. Мы уже говорили с отцом об этом. Сейчас я жирный, как дерьмо", – не стесняется в выражениях Теофимо Лопес.

Читайте также: "Ломаченко – высокомерный су*ин сын": Теофимо Лопес рассказал, что бесит в украинце и как его побить

Ранее мы писали, что Лопес поставил Ломаченко в один ряд с Фьюри. Теофимо включил украинца в свою пятерку лучших боксеров современности, несмотря на то что перед этим вылил на него немало грязи.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама