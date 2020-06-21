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Бой Ломаченко – Лопес попал под огонь: президент UFC назвал промоутера украинца ослом

21 июня, 16:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дана Уайт считает, что промоутер бокса просто слепо его копирует

Междоусобица между представителями смешанных единоборств и бокса продолжается в виде противостояния влиятельных промоутеров. Президент UFC Дана Уайт еще раз "прошелся" по 88-летнему Бобу Аруму, который занимается делами украинского боксера Василия Ломаченко. Ранее глава UFC обозвал промоутера Ломаченко придурком.

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Теперь главный босс единоборств высказался об Аруме после того, как тот решил провести в сентябре вечер бокса со зрителями. Главным событием в Лас-Вегасе должен стать объединительный бой в легком весе между Ломаченко и молодым американцем Теофимо Лопесом:

"Этот осел твердит, что собирается устраивать бои со зрителями. Но он же несколько недель назад говорил чушь обо мне из-за того, что я планировал проводить шоу во время пандемии! Я вернул турниры, а Арум идет следом по моим пятам. И при этом он также внезапно собрался вернуть фанатов? Арум – осел. У него 300 тысяч зрителей, и у него будут фанаты? Какие 14 фанатов собираются прийти на его шоу?"

На днях стали известны дата и место проведения боя Ломаченко – Лопес.

Смотрите, как Вася на автомобиле занимался дрифтом

Василий Ломаченко занимается дрифтом Видео: Instagram

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бокс MMA UFC Боб Арум Дана Уайт

Источник: xsport.ua

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