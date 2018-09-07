Бой Ломаченко – Педраса хотят перенести

Поединок может состояться на неделю позже запланированного времени

Боксерский поединок Василий Ломаченко – Хосе Педраса могут перенести на неделю по просьбе транслятора. Дело в том, что ESPN хочет показать трансляцию ежегодного вручения трофея Хайсмана в прямом эфире, которая по времени может совпасть с боем Ломаченко.

"Прямо сейчас бой запланирован на 1 декабря. Однако его могут передвинуть на 8 декабря в Нью-Йорк по просьбе ESPN", – цитирует слова промоутера украинца Боба Арума BoxingScene.com.

Ранее сообщалось, что поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.

Напомним, что в августе Хосе Педраcа стал чемпионом мира в легком весе. Он выиграл пояс по версии WBO, победив по очкам обладателя титула мексиканца Раймундо Белтрана.

После победы над Хорхе Линаресом Ломаченко установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории только за 12 поединков.

Отметим, что Василий Ломаченко лидирует в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.