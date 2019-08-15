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Бой между Уайлдером и Ортисом перенесен

Сегодня, 12:15

Поединок перенесли на более позднюю дату

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

Бой-реванш за звание чемпиона мира по версии Всемирно боксерского совета (WBC) между обладателем титула американцем Деонтэем Уайлдером (41-0-1, 40 КО) и кубинским претендентом Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) состоится 23 ноября в Лас-Вегасе (США).

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Официально поединок не объявлен, так как идут переговоры по поводу вакантной на эту дату арены. Бой переносили уже дважды. Сначала ожидалось, что схватка состоится в конце сентября, затем – 9 ноября в Лос-Анджелесе (США).

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Американский боксер Деонтэей Уайлдер не проводил боев в Лас-Вегасе с января 2015 года, когда на арене MGM Grand отобрал титул WBC у канадского чемпиона Бермейна Стиверна (25-4-1, 21 КО), победил единогласным решением судей.

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Ранее Уайлдер говорил: "Мои руки несут смертельную угрозу". Уайлдер похвалил себя и бросил вызов Джошуа, американский боксер считает, что творит настоящую магию на ринге благодаря своему интеллекту.

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бокс Деонтей Уайлдер Луис Ортис

Источник: BoxingScene

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