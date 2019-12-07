Бой Поветкин – Хантер: прогноз аналитиков букмекерских контор

Эксперты считают, что 40-летний "Русский Витязь" не сможет победить американца, который моложе на девять лет

Александр Поветкин и Майкл Хантер / Фото: Reuters

Сегодня в Саудовской Аравии состоится бой россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Эта битва в рамках супертяжелой весовой категории пройдет на разогреве реванша Джошуа – Руис. Ориентировочно, "Русский Витязь" и его соперник выйдут на ринг в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим онлайн боя Поветкин – Хантер.

40-летнего "Русского Витязя" эксперты считают аутсайдером. Так, у букмекеров коэффициент на победу Майкла Хантера составляет 1.40, а ставку на успех Александра Поветкина можно сделать с котировкой 2.90, а на ничью – 21.0. Таким образом, аналитики рассчитали вероятность исхода этого поединка: победа Хантера 65 процентов, победа Поветкина 31 процент, ничья 4 процента.

Читайте также: Поветкин – Хантер где смотреть, время начала боя

Реклама

Оба боксера – нокаутеры, у Поветкина процент побед нокаутом – 65, у Хантера – 63. Тем не менее, букмекеры прогнозируют, что сегодняшний бой продлится все отведенные для него 12 раундов. Коэффициент на это – всего 1.40, а котировка на то, что бой не продлится 12 раундов – 2.80.

Бой Поветкин – Хантер состоится перед реваншем Джошуа – Руис.

Читайте также: Столкновение в дюнах – расписание трансляций реванша Джошуа – Руис

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама