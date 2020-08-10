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Бой престарелых легенд Майк Тайсон – Рой Джонс-младший перенесли ради большего дохода

10 августа, 08:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Суперпоединок состоится в конце ноября

Поединок двух легенд мирового бокса Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесли на более позднюю дату. Как сообщает The Ring, бой состоится 28 ноября, а не 12 сентября, как планировалось ранее. Место проведения осталось прежним – арена Dignity Health Park в Карсоне, США.

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На переносе боя настояла команда Тайсона, они считают, что смещение даты позволит увеличить доход. Ранее боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс высказались о гонораре за свой бой легенд. Ветераны вообще не знают, сколько получат денег, и говорят о другой мотивации.

Ранее мы писали, что соперник Майка Тайсона застрахует свои уши перед поединком с "Железным Майком". Рой Джонс-младший не хочет повторить судьбу Эвандера Холифилда.

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54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. 51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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бокс Майк Тайсон Рой Джонс

Источник: Сегодня|Спорт

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