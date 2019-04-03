Бой Уайлдер – Кличко становится реальнее: "Виталий вернулся очень круто. Посмотрим на Владимира"

Тренер непобедимого американца пообещал, что его подопечный непременно выйдет в ринг против украинца

Уайлдер и Кличко близки к встрече в ринге.

Бой Уайлдер – Кличко становится реальнее: "Виталий вернулся очень круто. Посмотрим на Владимира" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/483/779/5ca483779a51b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/483/779/5ca483779a51b.png 2019-04-03T13:00:28+03:00 Бокс Тренер непобедимого американца пообещал, что его подопечный непременно выйдет в ринг против украинца

Тренер чемпиона мира в супертяжеловем весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Джей Дис заявил, что непобедимый американец готов к бою против Владимира Кличко, если тот вернется в ринг.

"Конечно же, Деонтею это было бы интересно, – сказал Джей Дис. – Его интересуют все самые большие бои. Напомню, он даже предлагал Энтони Джошуа 50 миллионов баксов за бой. И это доказано. А затем он согласился на их жалкую подачку — 15 миллионов баксов за бой в Британии. Но те вновь спрыгнули. Напомню, что Деонтею дрался с теми перцами, которых все предпочитают избегать: с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри. Поэтому я и говорю: "Да, он будет драться с Кличко".

"Предполагаю, Владимир сперва захочет провести промежуточный бой. Посмотрим, как он будет выглядеть в камбэке. Напомню, что его брат Виталий Кличко, когда возобновил карьеру, то выглядел очень круто в бою с Сэмом Питером. Как будто и не было вовсе этого простоя (почти 4 года вне бокса). Так что сперва посмотрим на Владимира. Возможно, ему понадобится не один, а два промежуточных боя. Но мы готовы. Нас интересуют самые большие бои", – заключил тренер Деонтея Уайлдера.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

Также сообщалось, что в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.

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