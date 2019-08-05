Бой украинца Редкача с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях пройдет в октябре – источник

33-летний украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) может встретиться на ринге с 30-летним американским экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 КО) осенью. По информации издания Boxing Scene, поединок боксеров запланирован на октябрь.
Напомним, в начале июня Иван Редкач неожиданно нокаутировал Девона Александра, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере и шестое в целом. При этом в решающем шестом раунде Иван трижды отправлял соперника в нокдаун, прежде чем окончательно нокаутировать.
В январе Эдриэн Бронер проиграл нокаутом легендарному Мэнни Пакьяо в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.
Ранее мы писали, что украинец Сергей Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боксер хотел заработать за бой с чемпионом мира 7 миллионов долларов. Напомним, что мексиканца лишил пояса IBF, теперь его разыграют Деревянченко и Геннадий Головкин.
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