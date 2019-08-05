Украинский боксер готовится к возвращению на ринг после сенсационной победы

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Бой украинца Редкача с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях пройдет в октябре – источник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87 2019-08-05T14:34:00+03:00 Бокс Украинский боксер готовится к возвращению на ринг после сенсационной победы

33-летний украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) может встретиться на ринге с 30-летним американским экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Эдриеном Бронером (33-4-1, 24 КО) осенью. По информации издания Boxing Scene, поединок боксеров запланирован на октябрь.

Напомним, в начале июня Иван Редкач неожиданно нокаутировал Девона Александра, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере и шестое в целом. При этом в решающем шестом раунде Иван трижды отправлял соперника в нокдаун, прежде чем окончательно нокаутировать.

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В январе Эдриэн Бронер проиграл нокаутом легендарному Мэнни Пакьяо в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.

Ранее мы писали, что украинец Сергей Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боксер хотел заработать за бой с чемпионом мира 7 миллионов долларов. Напомним, что мексиканца лишил пояса IBF, теперь его разыграют Деревянченко и Геннадий Головкин.

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