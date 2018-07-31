Бой Усик – Беллью состоится в Лондоне

Поединок планируют провести в октябре-ноябре этого года

Британский боксер Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) постепенно раскрывает детали грядущего боя с украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО). Боксеры устно договорились о поединке сразу после того, как Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Контракт еще не подписан, однако Беллью уже с уверенностью называет место, где состоится его поединок с Усиком.

"Бой точно состоится в Британии. Нет, это будет не стадион "Гудисон Парк". Идеальное место для боя – арена О2 в Лондоне", – говорит Беллью.

Сейчас промоутеры подыскивают свободную дату. Ориентировочно бой Усик – Беллью состоится в октябре-ноябре.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.