Бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале: промоутер ждет решения украинца

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг в феврале 2019 года. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой украинца против британца Дерека Чисоры. Напомним, скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко".

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"Я хочу увидеть бой Чисора – Усик или Чисора – Паркер. Ожидаю, что такой поединок состоится в феврале. Усик мне сказал, что хочет боксировать за титул уже в следующем бое. Но он может сказать мне, что хочет встретиться с Чисорой.

Чисора – это проблема. Он серьезный парень, он умный и показывает хороший прессинг и отлично работает по корпусу. Его бои интересно смотреть.

Если Усик скажет мне, что хочет боксировать с Чисорой в феврале, я с радостью организую этот бой. Также возможен бой Чисоры и Паркера", – сказал Хирн.