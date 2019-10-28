Бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале: промоутер ждет решения украинца

Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг в феврале 2019 года. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой украинца против британца Дерека Чисоры. Напомним, скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко".
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"Я хочу увидеть бой Чисора – Усик или Чисора – Паркер. Ожидаю, что такой поединок состоится в феврале. Усик мне сказал, что хочет боксировать за титул уже в следующем бое. Но он может сказать мне, что хочет встретиться с Чисорой.
Чисора – это проблема. Он серьезный парень, он умный и показывает хороший прессинг и отлично работает по корпусу. Его бои интересно смотреть.
Если Усик скажет мне, что хочет боксировать с Чисорой в феврале, я с радостью организую этот бой. Также возможен бой Чисоры и Паркера", – сказал Хирн.
Кстати, ранее Чисора уже бросил Усику вызов: "Украину и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу боя с ним!" – заявил Чисора, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.
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