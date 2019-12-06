Бой Усика с Чисорой может сорваться из-за драки Руис – Джошуа: назван новый соперник для украинца

Свой следующий поединок в супертяжах знаменитый украинец может провести против бойца из Новой Зеландии

Чисора vs Усик / Фото: Twitter

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Похоже, бой Александра Усика против Дерека Чисоры, который, по словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, уже почти что решенное дело, еще может сорваться. Следующим соперником Усика вместо Чисоры, в свое время плюнувшего во Владимира Кличко, может стать экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе – 27-летний новозеландец Джозеф Паркер (26-2, 20 КО).

Так бьет Джозеф Паркер. Фото – Getty

Это может произойти, если бой будет за вакантный титул WBO. Об этом рассказал менеджер Паркера – Дэвид Хиггинс.

"Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Есть большой шанс, что титул WBO будет объявлен вакантным после боя Джошуа – Руис, тогда следующим доступным бойцом по рейтингу может стать Джозеф Паркер. Если все сложится правильно, то в следующем году Джозеф будет драться за титул. Паркер более интересный соперник для Усика, чем Чисора. С Чисорой украинец может драться не за титул, но это рискованный шаг", – отметил Дэвид Хиггинс

Смотрите анонс предстоящего боя Руис – Джошуа

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Ранее сообщалось, что Усик проведет бой с Чисорой в феврале. Причем букмекеры даже начали прием ставок на поединок Усик – Чисора, оценив вероятность победы украинского супертяжа над скандальным британцем в 81 процент.

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