Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Бой Усика с Чисорой на мази: скандальный британец берет в спарринги побитого украинцем Тони Беллью

27 ноября, 14:16

Встречу украинского и британского тяжеловесов планируют провести в первом квартале 2020 года

Тони Беллью (справа) поможет Дереку Чисоре советами

Тони Беллью (справа) поможет Дереку Чисоре советами / Фото: Sky Sports

Реклама

Все яснее проступают черты второго боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом дивизионе. В соперники ему пророчат скандального британца Дерека Чисору. В свое время он отличился тем, что плюнул в лицо Владимиру Кличко, за что потом был побит в поединке Виталием Кличко. Не так давно мы писали, что бывший боксер, а ныне промоутер Дэвид Хэй готов организовать встречу Чисоры с Усиком.

Хэй назвал идеальной ситуацию, которая предшествует поединку:

"Нет рекламных конфликтов, нет телевизионных конфликтов, и оба бойца хотят сражаться друг с другом. Это идеальная ситуация, которую вы можете себе представить. Думаю, мы назначим дату боя в первом квартале 2020 года".

А промоутер украинца Эдди Хирн даже считает, что бойцы могут поспорить за статус обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBO. Или даже за сам пояс чемпиона – в зависимости от того, как сложится ситуация после дуэли Энтони Джошуа и Энди Руиса 7 декабря.

Cам же Чисора уже нашел себе наилучшего спарринг-партнера, который может быть, – соотечественника Тони Беллью. Год назад в Манчестере Усик победил его нокаутом, но на момент остановки боя Беллью выигрывал по очкам. Уроженец Зимбабве считает, что Беллью поможет ему советами: "Сто процентов, я с радостью возьму Тони, чтобы узнать его мнение, что должно быть у меня в тактике: углы удара, разнообразие, тактика".

Смотрите, как Усик экстремально потренировался на льду

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс WBO Дэвид Хэй Александр Усик Дерек Чисора Тони Беллью Эдди Хирн

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс
Боец ММА адским
Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на полБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...