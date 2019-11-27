Бой Усика с Чисорой на мази: скандальный британец берет в спарринги побитого украинцем Тони Беллью

Тони Беллью (справа) поможет Дереку Чисоре советами / Фото: Sky Sports

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Все яснее проступают черты второго боя украинского боксера Александра Усика в супертяжелом дивизионе. В соперники ему пророчат скандального британца Дерека Чисору. В свое время он отличился тем, что плюнул в лицо Владимиру Кличко, за что потом был побит в поединке Виталием Кличко. Не так давно мы писали, что бывший боксер, а ныне промоутер Дэвид Хэй готов организовать встречу Чисоры с Усиком.

Хэй назвал идеальной ситуацию, которая предшествует поединку:

"Нет рекламных конфликтов, нет телевизионных конфликтов, и оба бойца хотят сражаться друг с другом. Это идеальная ситуация, которую вы можете себе представить. Думаю, мы назначим дату боя в первом квартале 2020 года".

А промоутер украинца Эдди Хирн даже считает, что бойцы могут поспорить за статус обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBO. Или даже за сам пояс чемпиона – в зависимости от того, как сложится ситуация после дуэли Энтони Джошуа и Энди Руиса 7 декабря.

Cам же Чисора уже нашел себе наилучшего спарринг-партнера, который может быть, – соотечественника Тони Беллью. Год назад в Манчестере Усик победил его нокаутом, но на момент остановки боя Беллью выигрывал по очкам. Уроженец Зимбабве считает, что Беллью поможет ему советами: "Сто процентов, я с радостью возьму Тони, чтобы узнать его мнение, что должно быть у меня в тактике: углы удара, разнообразие, тактика".

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