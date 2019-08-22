Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера

Красюк утверждает, что россиянин Федосов - еще не окончательный соперник Усика: могут вернуться к Такаму

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что еще не факт, что Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым. "Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым, – сообщил Красюк. – Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам".

"Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", – заключил Александр Красюк.

Андрей Федосов

Напомним, ранее появилась информация, что команда 33-летнего Федосова изначально отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести разогревочный поединок в октябре, но теперь изменила свое решение. В лагере россиянина утверждают, что теперь именно Федосов должен стать соперником Александра Усика 12 октября в Чикаго.

Как мы писали ранее, Усик вооружился ракушкой и начал спарринг-подготовку к своему дебюту в супертяжах. "Пользуясь привилегиями знать этого парня, сижу в ринг-сайде и бесплатно смотрю, как работает абсолютный чемпион мира. Красиво!" – поделился своими впечатлениями от спарринг-сессии Усика очевидец – известный украинский боксер Александр Гвоздик.

Смотрите видео одной из последних тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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