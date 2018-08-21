Бой в ММА едва не завершился трагедией из-за рефери

Рефери поединка не заметил, что один из бойцов потерял сознание и не сопротивляется

Бой в рамках бразильского промоушена ММА Demolidor между Мелкизелем Костой и Рафаэлом Барбосой едва не закончился трагедией. Попавший под удушающий прием Коста почти минуту лежал неподвижно, но бой не был остановлен. Барбоса почувствовал, что оппонент не способен сопротивляться, и подал сигнал судье, чтобы тот зафиксировал победу. Но рефери поединка не прекращал бой. Он подошел поближе к бойцам и наклонился над ними, но все равно не заметил того, что Коста уже не сопротивляется.

Ранее мы писали, что знаменитому российскому бойцу разбили лицо. В рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 Александр Емельяненко свел вничью поединок против Тони Джонсона. Россиянин покидал арену в карете скорой помощи.

Напомним, что недавно бывший игрок в американский футбол Грег Харди нокаутировал соперника за 17 секунд. Спортсмен, выступавший в NFL за "Каролину" и "Даллас", победил американца Тебариса Гордона.

А на турнире LFA 46 прошел интересный поединок двух бойцов, которые отправляли друг друга в нокдаун и определили победителя за 30 секунд.