Бой в ММА едва не завершился трагедией из-за рефери
Рефери поединка не заметил, что один из бойцов потерял сознание и не сопротивляется
Бой в рамках бразильского промоушена ММА Demolidor между Мелкизелем Костой и Рафаэлом Барбосой едва не закончился трагедией. Попавший под удушающий прием Коста почти минуту лежал неподвижно, но бой не был остановлен. Барбоса почувствовал, что оппонент не способен сопротивляться, и подал сигнал судье, чтобы тот зафиксировал победу. Но рефери поединка не прекращал бой. Он подошел поближе к бойцам и наклонился над ними, но все равно не заметил того, что Коста уже не сопротивляется.
WTF Ref! pic.twitter.com/UMdFkCPlhn— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) 20 серпня 2018 р.
Ранее мы писали, что знаменитому российскому бойцу разбили лицо. В рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 Александр Емельяненко свел вничью поединок против Тони Джонсона. Россиянин покидал арену в карете скорой помощи.
Напомним, что недавно бывший игрок в американский футбол Грег Харди нокаутировал соперника за 17 секунд. Спортсмен, выступавший в NFL за "Каролину" и "Даллас", победил американца Тебариса Гордона.
А на турнире LFA 46 прошел интересный поединок двух бойцов, которые отправляли друг друга в нокдаун и определили победителя за 30 секунд.
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