Бой Вашингтон – Хелениус завершился сочным нокаутом

Экс-претендент на чемпионский титул нокаутировал соперника в восьмом раунде

Хелениус выше, но не сильнее. Фото: Instagram

Ярким нокаутом завершился бой между бывшим претендентом на чемпионский титул в супертяжелом весе американцем Джеральдом Вашингтоном и финским боксером Робертом Хелениусом. Поединок проходил с преимуществом Хелениуса, но в восьмом раунде Вашингтону удалось красивым ударом отправить соперника в нокаут.

37-летний Джеральд Вашингтон на профессиональном ринге провел 24 боя – 20 побед, 3 поражения и 1 ничья. В феврале 2017 года Вашингтон дрался с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

35-летний Роберт Хелениус в профессионалах провел 31 бой – 28 побед и 3 поражения. Дважды в карьере Роберт дрался за вакантный пояс WBC Silver, и оба раза проиграл – Жоану Дюапа и Диллиану Уайту.

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