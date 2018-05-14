Бой Василия Ломаченко бьет рекорды зрительского интереса

Сегодня, 14:59

Поединок Ломаченко – Линарес стал эфирным событием с самой высокой долей с начала февраля 2018 года


В воскресенье рано утром, 13 мая, свой бой провел один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории: все о бое Ломаченко – Линарес. Трансляция поединка собрала долю 38,1% среди массовой всеукраинской аудитории 18+, а в крупных городах среди зрителей 18-54 доля составила 37,1%. По обеим аудиториям бой стал эфирным событием с самой высокой долей с начала февраля 2018 года.

Украинские зрители стали свидетелями по-настоящему зрелищного поединка. Василий Ломаченко одержал победу над Хорхе Линаресом техническим нокаутом в 10 раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Для украинского боксера это знаковый бой. Он установил мировой рекорд в боксе по скорости завоевания титулов: стал чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 поединков. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: великолепная серия ударов и завершение по печени.

"Такие бои называют big drama show, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Сергей Долбилов, который поддерживал Василия Ломаченко на главной боксерской арене мира в Нью-Йорке. – В этом поединке было все, за что зрители любят бокс. И, конечно, Василий великолепен! Побывать в нокдауне и после этого уверенно завершить бой досрочно – это потрясающе. После такого успеха на арене Madison Square Garden, я думаю, Ломаченко теперь будет выступать только в лучших залах".

Также сегодня стало известно, что поединок Ломаченко против Линареса побил рекорд на американском ТВ. Битва за титул чемпиона мира в легком весе собрала рекордную аудиторию в текущем году.
Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Сегодня|Спорт

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