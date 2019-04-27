Бой Виктора Постола в США: когда начало и где смотреть

Бывший чемпион WBC украинец Виктор Постол проведет свой первый поединок в 2019 году

Иван Редкач и Виктор Постол. Фото: Instagram

В субботу, 27 апреля, на арене Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса, в рамках которого свой поединок проведет украинский боксер первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Виктор Постол. Напомним, что в 2015 году Постол завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, однако уже в следующем году потерял его в поединке с Теренсом Кроуфордом, которого эксперты называют лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Соперником Виктора Постола станет француз Мохамед Мимун.

В главном бое вечера бокса в Лас-Вегасе между собой встретятся легковесы Роберт Истер (21-1, 14 КО) – Рансес Бартелеми (27-1, 14 КО), на кону будут стоять чемпионские пояса IBO и WBA Regular.

На территории США весер бокса покажет канал Showtime. В Украине бой Постол – Мимун покажет канал Xsport. Время начала – раннее утро воскресенья, 28 апреля. Ориентировочно, бой Постола начнется в 06:00 утра. Отметим, что победитель боя Постол – Мимун получит возможность драться за статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Накануне прошла традиционная процедура взвешивания боксеров. Виктор Постол показал на весах 63,05 кг, а Мохамед Мимун оказался несколько легче – 62,6 кг.

Виктор Постол в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года. В Глазго украинец единогласным решением судей разгромил турка Сиара Озгула (15-2, 3 КО).

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Бокс. Усик – Такам

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