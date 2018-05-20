Бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился вничью

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) из Канады свел вничью поединок против представителя Швеции Баду Джека (21-1-3, 13 КО). Судейский вердикт: 114:114, 115:113 (Джек) и 114:114 – ничья решением большинства.

Первая половина боя прошла под диктовку Стивенсонна, а Джек ждал более поздних раундов, когда его соперник выдохнется. Оба соперники не стеснялись применять грязные преемчики – Баду пробовал пробивать ниже пояса, а Адонис задерживал руками и применял удары головой.

Тем не менее, никому из боксеров так и не удалось нанести решающий удар. Выстояв все 12 раудов, Адонис сохранил свой титул.

Добавим, что победитель этого боя в следующем поединке должен был встретиться с "временным" чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком. 17 марта Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амаром единогласным решением судей.

Напомним, первый номер рейтинга WBC, обязательный претендент на чемпионский пояс колумбиец Элейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика.

Добавим, что промоутер Гвоздика просит сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России недавно завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.