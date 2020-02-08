Бой за звание чемпиона мира в Украине: боксеры-"мухачи" стали на весы в Киеве

Наш Артем Далакян в субботу будет защищать титул в бою с Хосбером Пересом

Артем Далакян - чемпион мира

Сегодня в Киеве пройдет большой вечер бокса, главным в котором станет чемпионский поединок между украинцем Артемом Далакяном и Хосбером Пересом из Венесуэлы. Наш 32-летний боксер в КВЦ "Парковый" будет защищать титул WBA в "весе мухи" (до 50,8 кг), завоеванный два года назад в США. Читайте все о вечера бокса с участием Далакяна в Киеве.

Накануне соперники встретились на церемонии взвешивания. Под Далакяном весы показали 50,6 кг, а под Пересом – 50,2 кг. То есть, оппоненты легко вписались в весовую категорию. Долгое время, с 1911 года, она была самой "низкой" в боксе – до того, как в конце прошлого века ввели еще две категории для более легких спортсменов.

Читайте, как Далакян готовился к чемпионскому бою против Переса: "Пробежал 200 км и провел 100 раундов".

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Оба соперника провели на профи-ринге по 19 боев: Артем во всех победил, Хосбер – 17 выиграл, два проиграл. В прошлом году Перес четыре раза выходил на ринг – в трех брал верх досрочно, а в одном уступил по очкам. Далакян в 2019-м провел только один бой, нокаутировав летом спортсмена из Таиланда.

Смотрите, как Артем Далакян рассказывал о боях в Киеве, гонорарах и музыке

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