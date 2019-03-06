Боя Усик – Поветкин не будет: Русский Витязь боится украинца

Менеджер российского боксера рассказал, что у них другие планы

В своем последнем бою Поветкин проиграл Джошуа. Фото: AFP

Боя Усик – Поветкин не будет: Русский Витязь боится украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa0/56c/5c7fa056c8b58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa0/56c/5c7fa056c8b58.jpg 2019-03-06T12:27:01+02:00 Бокс Менеджер российского боксера рассказал, что у них другие планы

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, отметил, что они не рассматривают бой с украинцем Александром Усиком.

"По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", – приводит слова Вадима "Спорт-Экспресс".

Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Если украинец перейдет в супертяжелый вес ему придется оставить все чемпионские пояса.

Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.

Кстати, накануне бывший соперник Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев сдеал смелое заявление: "Без титулов Усик мне не интересен". Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок.

Ранее бывшая чемпионка, а ныне эксперт, Алина Шатерникова поделилась мнением об Александре Усике:

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Источники: СЭ , sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.