Боя Усик – Поветкин не будет: Русский Витязь боится украинца
Менеджер российского боксера рассказал, что у них другие планы
Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, отметил, что они не рассматривают бой с украинцем Александром Усиком.
"По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы", – приводит слова Вадима "Спорт-Экспресс".
Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Если украинец перейдет в супертяжелый вес ему придется оставить все чемпионские пояса.
Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.
Кстати, накануне бывший соперник Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев сдеал смелое заявление: "Без титулов Усик мне не интересен". Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок.
Ранее бывшая чемпионка, а ныне эксперт, Алина Шатерникова поделилась мнением об Александре Усике:
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Источники:
СЭ , sport24.ru