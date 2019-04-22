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Бойца UFC арестовали – он угнал такси и разгромил отель

Сегодня, 13:46

Даррен Тилл с друзьями буянили во время отдыха в Испании

Даррен Тилл
Даррен Тилл. Фото: Twitter

Боец смешанного стиля Даррен Тилл, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, был задержан полицией Испании за хулиганские действия.

Даррен с компанией друзей привлек внимание гостей отеля, когда начал ломать мебель на лоджии. Позже боец начал стаскивать со стен огнетушители и брызгать из них по коридору. Затем Тилл с друзьями хотел ворваться в другой отель, однако, его не пустила охрана.

Также британский боец подозревается в угоне автомобиля такси. Tenerife daily El Dia сообщает, что, когда водитель загружал вещи Тилла и четырех его друзей в багажник, боец сам сел за руль и угнал машину. Позже автомобиль был задержан полицией Тенерифе.

Позднее все хулиганы были перехвачены полицией. Кроме Тилла было арестовано пять человек, сообщает El Dia.

26-летний спортсмен проиграл два последних боя в UFC. В марте его нокаутировал Хорхе Масвидаль, а в сентябре прошлого года Тилл удушающим приемом уступил Тайрону Вудли в титульном бою.

Напомним, что скандальный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет выступить в Самаре на турнире "Битва на Волге", который в мае. Емельяненко должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике. Причина отмены поединка – травма Александра. Он упал с велосипеда.

Ранее мы писали, что звезде UFC Би Джей Пенн грозит пять лет за террористическую атаку на соседа.

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Тег UFC, смешанные единоборства

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Источники:

Спорт сегодня , Sportbox

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