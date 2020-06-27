"Бойцовский сад": как выглядит боксерская арена для Поветкина и Уайта на заднем дворе у промоутера

Британская промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing опубликовала фотографии "Бойцовского сада", который возвели для поединков у особняка самого Хирна. Ранее мы сообщали, что британский промоутер замахнулся на четыре вечера бокса за один месяц.

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В августе в штаб-квартире Matchroom в Брентвуде состоится несколько турниров. Например, 22 августа запланирован бой россиянина Александра Поветкина с Диллианом Уайтом, где на кону будет стоять временный титул WBC в тяжелом весе.

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Реклама Эдди Хирн в своем "Бойцовском саду" / Фото: matchroomboxing

Напомним, что Хирн задумал организовывать боксерские шоу во дворе своего загородного дома в Брентвуде на территории площадью 15 акров еще в мае. Только стартовать собирался на месяц раньше – в июле, но помешала ситуация с коронавирусом в Великобритании.

"В то время как остальные планируют организовывать шоу на пустых аренах и в темных студиях, мы сделаем шоу на воздухе. Мы хотим создать гладиаторскую обстановку. Просто представьте. Лето, дом освещен, вдали виднеется Уорф, а в небе – фейерверк. Затем по склону холма идут Диллиан Уайт и Александр Поветкин прямо по моей лужайке. О, да", – рассказывал о своей задумке Хирн.

Бой Уайт – Поветкин был запланирован на 2 мая в Манчестере, но поединок российского Витязя пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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