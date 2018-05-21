Бою Усика и Гассиева может помешать жара

Сегодня, 14:23

Менеджер украинца не уверен, что поединок стоит проводить в Саудовской Аравии

Чемпиона мира Александр Усик. Фото AFP
Чемпиона мира Александр Усик. Фото AFP

Финал Всемирной боксерской суперсерии до сих пор под вопросом. Об этом заявил менеджер Эгис Климас.

Поединок между чемпионом WBC и WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Однако из-за травмы украинца бой перенесли. Пока не названы ни новая дата, ни место проведения. А менеджер Усика не уверен, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

"Мы в ожидании, когда организаторы сообщат нам место проведения боя. Может это будет Саудовская Аравия, а может и нет. Ведь летом в Саудовской Аравии очень жарко и все оттуда уезжают в это время года", – цитирует Климаса boxing-mma.com.

Добавим, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка Гассиев – Усик подана.

Тем не менее, Усик категорически отказывается проводить бой с Гассиевым в России. Придерживается такого же мнения и промоутер Усика Александр Красюк. Он заявил,что никто не сможет заставить украинца драться в Москве.
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Сегодня|Спорт

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