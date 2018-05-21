Бою Усика и Гассиева может помешать жара

Финал Всемирной боксерской суперсерии до сих пор под вопросом. Об этом заявил менеджер Эгис Климас.

Поединок между чемпионом WBC и WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Однако из-за травмы украинца бой перенесли. Пока не названы ни новая дата, ни место проведения. А менеджер Усика не уверен, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

"Мы в ожидании, когда организаторы сообщат нам место проведения боя. Может это будет Саудовская Аравия, а может и нет. Ведь летом в Саудовской Аравии очень жарко и все оттуда уезжают в это время года", – цитирует Климаса boxing-mma.com.

Добавим, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка Гассиев – Усик подана.

Тем не менее, Усик категорически отказывается проводить бой с Гассиевым в России. Придерживается такого же мнения и промоутер Усика Александр Красюк. Он заявил,что никто не сможет заставить украинца драться в Москве.