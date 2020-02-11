Брат американской рекордсменки арестован за избиение бывшего тренера Кличко и Усика

Шилдс - Хабазин

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Старший брат легендарной американской чемпионки по боксу Клариссы Шилдс (10-0, 2 КО) Артис Мэк признал себя виновным в шокирующем инциденте, который произошел в октябре 2019 года во время взвешивания его сестры в США. Он избил бывшего тренера Усика и Кличко. Мэку грозит тюремный срок продолжительностью до одного года, а также штраф в размере 10 000 долларов.

Напомним, что в октябре на взвешивании у Мэка произошел спор с известным американским тренером Джеймсом Али Баширом, который готовил оппонентку Шилдс, хорватку Ивану Хабазин (20-4, 7 КО). После этого тренер ушел с трибуны, а спустя некоторое время на него напали неизвестные – как оказалось, Артис ударил коуча исподтишка.

Бывший тренер украинцев Владимира Кличко и Александра Усика был без сознания около 20 минут, получил переломы лицевых костей и был доставлен в госпиталь, где перенес операцию. Бой пришлось перенести на январь, когда Шилдс уничтожила рекорд Ломаченко: американка обставила Васю, избив соперницу из Хорватии.

В январе в интервью BoxingScene хорватка Хабазин сообщила, что Башир чувствует себя уже гораздо лучше, но ему вскоре предстоит пройти еще одну операцию.

Адвокат Башира Брент Ледер сообщил ESPN, что его клиент крайне недоволен данной сделкой, предложенной следствием обвиняемому.

"От имени г-на Башира сказать, что он шокирован снисходительностью, проявленной к Артису Мэку, это ничего не сказать, — заявил Ледер. — Г-н Башир получил серьезные травмы и до сих пор лечится после нападения Артиса Мэка. 28-летний преступник, который не был представителем Клариссы Шилдс на данном мероприятии, напал на человека старше него на 40 лет. Таким действиям нет оправдания. Г-н Башир потрясен тем, что следствие предложило обвиняемому сделку без какого-либо предварительного изучения, в ходе которого г-н Башир имел бы возможность дать показания".

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