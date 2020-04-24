Брат постоял за брата: 16 лет мести Виталия Кличко левше с трагической судьбой

В карьере братьев Кличко было три случая, когда один брат мстил за поражение другого. В "семейных разборках" поучаствовали Росс Пьюритти, Крис Берд, но самой памятной стала серия поединков против южноафриканца Корри Сандерса в 2003-2004 годах.

Владимир встречался на ринге с Сандерсом в марте 2003 года. Эксперты не сомневались в победе украинца, но южноафриканец преподнес настоящую сенсацию. Левша Сандерс стал настолько неудобным для Владимира соперником, что уже в первом раунде дважды отправил Кличко на настил ринга, а затем повторил это во второй трехминутке. После четвертого нокдауна рефери решил остановить поединок. Это была шестая защита титула чемпиона мира по версии WBO и второе поражение в карьере Владимира после Росса Пьюритти.

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Спустя год, 24 апреля 2004 года, Сандерс вышел на реванш с Кличко, но на этот раз его соперником стал старший из братьев – Виталий. Корри снова начал бой активно и создал проблемы для Виталия, но его соперник уже был готов к неожиданным ударам левой. В середине боя силы начали покидать южноафриканца, и Виталий полностью завладел преимуществом, а в восьмом раунде Кличко-старший просто уничтожал соперника. Корри невероятным образом удерживался на ногах, но рефери решил не рисковать здоровьем боксера и остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

К слову, еще в двух случаях один и тот же боксер встречался на ринге с обеими братьями Кличко, но Жилберто Уильямс и Сэмюэл Питер все свои бои украинцам проиграли, при этом Питер – дважды Владимиру и один раз Виталию.

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К сожалению, жизнь Корри Сандерса оборвалась трагическим случаем. В 2012 году боксер был застрелен в ресторане в ЮАР, где вместе с семьей праздновал день рождения племянника. Когда грабители ворвались в заведение и открыли огонь, он стоял возле входа. Окровавленный боксер сумел добраться к своей дочери, уложил ее на пол и прикрыл своим телом, приказав притвориться мертвой.

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Трагические случаи на боксерском ринге:

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