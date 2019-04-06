Братья Кличко погуляли на дне рождения Немецкого боксерского союза
Владимир сделал селфи с легендарным бойцом, которого избил в 1999 году
Владимир Кличко, раздумывающий над возвращением в ринг, и его брат Виталий стали главными гостями серьезной спортивной тусовки в Мюнхене. Там состоялся праздничный обед в честь 70-летия Немецкого боксерского союза, в честь которого пили пиво и другие звезды мирового бокса – такие как Артур Абрахам и Аксель Шульц.
Владимир Кличко довольно долго общался с Акселем Шульцем, наверняка вспоминая их бой 25 сентября 1999 года в Кельне. Это был первый серьезный поединок Владимира на профи-ринге. Легенду немецкого бокса Шульца он победил тогда техническим нокаутом, отстояв титул интерконтинентального чемпиона мира WBA и завоевав пояс чемпиона Европы EBU. Шульц же после того поражения был так расстроен, что решил завязать с боксом.
В этот раз Шульц, общаясь с Кличко-младшим, потягивал пиво и улыбался. Напоследок Владимир сделал с Акселем селфи.
Во время обеда в часть дня рождения Немецкого боксерского союза братьев Кличко не стали рассаживать – их места за праздничном столом были рядом. Многие гости, пользуясь возможностью, фотографировались с украинцами. В частности, селфи с Владимиром обзавелась известная немецкая журналистка – блондинка Моника Кюсперт.
Как сообщалось ранее, красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет. С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США.
Также сообщалось, что Владимиру нашли работенку в Панаме. Кличко-младший получил должность советника президента WBA – венесуэльца Жилберто Мендосы.
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