Братья Кличко признаны лучшими боксерами 21-го века

Испанское издание Marca, подводя итоги первых 20 лет XXI-го века, признало украинских братьев-боксеров Владимира и Виталия Кличко лучшими в текущем столетии. В рейтинге издания Владимир идет на первом месте, а следом за ним – нынешний мэр Киева. Напомним, что сегодня Владимиру Кличко – 44: все нокауты украинца и видео его последнего боя с Джошуа.

"Он начал столетие, проведя первую защиту титула WBO, который он заполучил в бою против американца Криса Берда. Он провел невероятное количество защит, установил массу рекордов. Да, он дважды проиграл – Корри Сандерсу и Ламону Брюстера, но побеждал таких бойцов как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Франсуа Бота, Рэй Мерсер, Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев, пока не проиграл под занавес карьеры новым звездам дивизиона – Фьюри и Джошуа", – говорится в статье.

Виталий Кличко в общей сложности 10 раз защищал звание чемпиона мира WBC, а сейчас является обладателем звания "Вечный" чемпион мира по версии WBC. Недавно Виталий Кличко вспомнил самый страшный момент в карьере: "Захожу, а он лежит полуобнаженный, с капельницей".

"После поражения от Леннокса Льюиса из-за остановки боя, вызванной обильным кровотечением, и в котором он выигрывал по очкам, украинец больше никогда не проигрывал, проведя 12 титульных боев и девять из них завершив нокаутом. Да и первое его поражение в карьере было вызвано "медицинскими проблемами" – травмой плеча в бою с Бердом", – пишут испанцы.

Также в первую четверку вошли обидчики Кличко-младшего британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

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