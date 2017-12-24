Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством
Боксеры пожелали своим поклонникам счастливого 2018 года
Украинские братья-боксеры Владимир и Виталий Кличко в костюмах Дедов Морозов обратились к своим фанатам на станице в соцсети Instagram.
Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе пожелали всем веселого Рождества и счастливого 2018 года "Всего наилучшего от братьев Кличко", – такой фразой завершили видео боксеры.
Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в августе этого года. Боксер долго думал соглашаться ли ему на реванш с Энтони Джошуа, после поражения техническим нокаутом в апреле, но все-таки решил больше не выходить в ринг.
Добавим, что недавно Кличко продал на аукционе халат с боя, в который была вшита флешка с прогнозом. Вырученные средства средства пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко.
В начале декабря Виталий Кличко первым из украинцев вошел в Международный зал боксерской славы. Действующий мэр Киева вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании "Современная категория" – последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.
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