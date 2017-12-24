Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством

Украинские братья-боксеры Владимир и Виталий Кличко в костюмах Дедов Морозов обратились к своим фанатам на станице в соцсети Instagram.

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе пожелали всем веселого Рождества и счастливого 2018 года "Всего наилучшего от братьев Кличко", – такой фразой завершили видео боксеры.

Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в августе этого года. Боксер долго думал соглашаться ли ему на реванш с Энтони Джошуа, после поражения техническим нокаутом в апреле, но все-таки решил больше не выходить в ринг.