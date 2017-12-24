Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством

Сегодня, 20:00

Боксеры пожелали своим поклонникам счастливого 2018 года

Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством

Украинские братья-боксеры Владимир и Виталий Кличко в костюмах Дедов Морозов обратились к своим фанатам на станице в соцсети Instagram.

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе пожелали всем веселого Рождества и счастливого 2018 года "Всего наилучшего от братьев Кличко", – такой фразой завершили видео боксеры.

Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в августе этого года. Боксер долго думал соглашаться ли ему на реванш с Энтони Джошуа, после поражения техническим нокаутом в апреле, но все-таки решил больше не выходить в ринг.

Добавим, что недавно Кличко продал на аукционе халат с боя, в который была вшита флешка с прогнозом. Вырученные средства средства пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко.

В начале декабря Виталий Кличко первым из украинцев вошел в Международный зал боксерской славыДействующий мэр Киева вместе с Эриком Моралесом и Рональдом Райтом победил в голосовании "Современная категория" – последний поединок боксеров должен был состояться не ранее 1989 года.
видео, бокс, Виталий Кличко, Владимир Кличко

Вы сейчас просматриваете новость "Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Главную елку страны показали с высоты птичьего полета

20 Декабря, 06:52

На праздничное торжество, несмотря на непогоду, пришли сотни людей

Куда пойти

В Киеве зажгли главную елку страны

19 Декабря, 19:46

Киевляне возмущаются, что на площади слякоть, люди промочили ноги
Загрузка...

Бокс

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Кличко: "Поражение от Джошуа принесло мне больше уважения, чем когда я выигрывал титулы"

15 Декабря, 15:30

Украинец считает, что поражение от британца сделало его спортивную жизнь более яркой

Бокс

Владимир Кличко. Фото Instagram

Кличко продал халат со вшитой в него флешкой с прогнозом на бой против Джошуа

14 Декабря, 15:33

Все средства пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко

Бокс

Тайсон Фьюри. Фото AFP

Побивший Кличко боксер Тайсон Фьюри получил разрешение вернуться в спорт

12 Декабря, 21:05

Тайсон Фьюри достиг мирового соглашения с UKAD и может вернуться на ринг в ближайшее время

Бокс

Виталий Кличко. Фото AFP

Виталий Кличко первым из украинцев вошел в Международный зал боксерской славы

6 Декабря, 11:15

Торжественное посвящение в статус легенд бокса состоится следующим летом

Бокс

Владимир Кличко написал пролог к книге о Мохаммеде Али

2 Декабря, 14:11

Вступительные слова украинца украшены совместным фото с Али

Бокс

Владимир Кличко. Фото "Сегодня"

Появилось фото контракта Владимира Кличко

22 Ноября, 15:15

Зарплата украинского боксера была тысячу марок в месяц
Загрузка...