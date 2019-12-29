Бразильская Арья Старк избита в Японии: видео рубки девушек в MMA

Серия Каны Ватанабы без поражений достигла уже десяти поединков в смешанных единоборствах

Кана Ватанабе победила "Арью Старк". Фото Twitter/MMAWorldInside

На разогреве последнего боя Федора Емельяненко в Японии прошел женский поединок бразильянки Илары Джоанне и непобежденной японки Каны Ватанабе. Джоанне, которая на последние бои выходит в образе и под псевдонимом персонажа сериала "Игры престолов" Арьи Старк, проиграла. Судья остановил избиение за 20 секунд до конца третьего раунда. Поединок Джоанне и Ватанабе запомнился несколькими яркими моментами. Смотрите видео:

Таким образом, Кана Ватанабе осталась непобежденной. Ей 31 год, она провела десять поединков в профессиональном MMA: 9 побед и 1 ничья. На счету Илары Джоанне стало 5 поражений при 9 победах.

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Напомним, что 25-летняя бразильянка Илара Джоанне на взвешивание перед поединком вышла в образе Арьи Старк:

Этот бой прошел на разогреве поединка Федора Емельяненко и Куинтона Джексона. В первом раунде легендарный российский боец смешанного стиля отправил в нокаут своего американского соперника, набравшего более 25 килограммов лишнего веса. Фанаты остались недовольны таким поединком.

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