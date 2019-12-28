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Бразильская Арья Старк подерется с непобежденной японкой на разогреве у Емельяненко

28 декабря, 21:33

Анонс и прогноз на бой Илара Джоанне - Кана Ватанабе в главном карде Bellator 237

В ожидании боя Федора Емельяненко продолжаем рассказывать о поединках, которые пройдут в том же зале перед выходом "Последнего императора". В главном карде турнира Bellator 237 в Японии 29 декабря состоится женский поединок. 25-летняя бразильянка Илара Джоанне на взвешивание перед поединком вышла в образе персонажа сериала "Игра престолов" Арьи Старк. Сама спортсменка признается, что после того, как она получила это прозвище и стала использовать имидж Арьи, ее жизнь изменилась.

"Сериал любят в США и Бразилии. У меня появилось больше фанатов, больше подписчиков в соцсетях, теперь Bellator смотрит на меня другими глазами", – говорит Илара, на счету которой 9 побед и 4 поражения в MMA.

Соперницей Илары станет талантливая и непобежденная японка Кана Ватанабе. Ей 31 год, она провела девять поединков в профессиональном MMA: 8 побед и 1 ничья, причем в следующем же своем бою после ничьей Ватанабе взяла реванш и победила свою соотечественницу Юкари Набе.

Постер боя Илара Джоанне – Кана Ватанабе:

Эксперты смешанных единоборств и букмекеры не видят фаворита в этом поединке, шансы бойцов оцениваются как абсолютно равные. Коэффициенты на победу как Джоанне, так и Ватанабе – по 1.90.

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Смотрите видео, на котором боец MMA Илима-Лей Макфарлан проплыла под водой 50 метров в стиле "торпеда", не используя рук:

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Источник: Сегодня|Спорт

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