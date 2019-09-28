"Бред собачий": Нурмагомедов "слился" после вызова Ибрагимовича

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge. Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович запустил крутой челлендж и бросил вызов Нурмагомедову.
Хабиб в комментариях к посту посмеялся над челенджем и назвал его: "Собачим бредом".
После этого пользователи накинулись на бойца с гневными комментариями:
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- Чемпион горных козлов рот открыл
- Научись сначала говорить по-английски, а уже потом выступай
- Мог бы и повежливее ответить.
- Сам ты ерунда в овечьей шляпе
Кстати, Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Златана с мячом на груди. Жена экс-капитана киевского "Динамо" подхватила челлендж, который запустил ее любимый футболист.
Напомним, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.
Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.
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