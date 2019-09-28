"Бред собачий": Нурмагомедов "слился" после вызова Ибрагимовича

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge. Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович запустил крутой челлендж и бросил вызов Нурмагомедову.

Хабиб в комментариях к посту посмеялся над челенджем и назвал его: "Собачим бредом".

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После этого пользователи накинулись на бойца с гневными комментариями:

Чемпион горных козлов рот открыл

Научись сначала говорить по-английски, а уже потом выступай

Мог бы и повежливее ответить.

Сам ты ерунда в овечьей шляпе

Кстати, Ирина Морозюк сексуально повторила трюк Златана с мячом на груди. Жена экс-капитана киевского "Динамо" подхватила челлендж, который запустил ее любимый футболист.

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

Напомним, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Также мы писали, что что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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