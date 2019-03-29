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Бредил футболом и носил Узелкова на руках: что из себя представляет будущий соперник Гвоздика

Сегодня, 10:03

Нгумбу дважды гостил в Украине и впервые в карьере будет драться за пояс топ-серии

Бредил футболом и носил Узелкова на руках: что из себя представляет будущий соперник Гвоздика Бокс Нгумбу дважды гостил в Украине и впервые в карьере будет драться за пояс топ-серии

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

Будущий соперник чемпиона мира по версии WBC украинца Александра Гвоздика Дуду Нгумбу большую часть своей жизни прожил в Тулузе и выступал под французским флагом. Но родился он в столице Конго Киншасе с именем Дуду Мапванга Китанда Джике. Он старший из шести детей в семье: рос с тремя братьями и двумя сестрами. А в 13 лет переехал жить к отцу в Париж: парень мечтал играть в футбол.

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 И во Франции таки попал в "Тулузу". Для этого пришлось переехать в другой город и сменить несколько приемных семей. Но затем Дуду променял футбол на боксерский ринг, чем крайне расстроил отца. Очень уж впечатлила 17-летнего спортсмена встреча с экс-боксером Каримом Темаром. И в 18 он дебютировал в аматорах. К футболу, кстати, не охладел: до сих пор поддерживает родной клуб и ходит на матчи.

В свои 37 Нгумбу наработал 12-летний стаж в профи и провел 46 боев, но до встречи с Гвоздиком еще ни разу не дрался за пояс одной из четырех топ-серий! За карьеру он сумел заполучить интернациональный титул WBC в полулегком весе (2008-2009) и WBF – в полутяжелом (2011-2012). Кстати, Дуду дважды участвовал в поединках в Украине. Шесть лет назад в Киеве в кровавом бою отобрал у нашего Вячеслава Узелкова интерконтинентальный пояс WBO. Боксеры обменялись рассечениями, а после оглашения победителя счастливый и заплаканный Нгумбу поцеловал Вячеслава в лоб, принялся носить украинца по рингу и поклонился, став перед ним на колено. В 2015-м в Броварах таких эмоций уже не было: тогда француз уступил россиянину Умару Саламову.

Последний раз Дуду выходил в ринг еще в прошлом мае и в упорном бою победил швейцарца Йоанна Конголо раздельным решением судей.

Накануне поединка с украинцем у Нгумбу родилась дочь – уже третье пополнение в его семье (у боксера есть еще одна дочка и сын).

Помимо бокса, француз увлекается велоспортом и автогонками, участвует в забегах. А параллельно открыл собственную школу бокса, куда принимают детей с пяти лет, и мечтает в будущем больше времени уделять воспитанию нового поколения боксеров.

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Тег бокс, Александр Гвоздик, Дуду Нгумбу

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АВТОРЫ:

Павлова Елена , Катерина Макаревская

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