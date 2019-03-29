Бредил футболом и носил Узелкова на руках: что из себя представляет будущий соперник Гвоздика
Нгумбу дважды гостил в Украине и впервые в карьере будет драться за пояс топ-серии
Будущий соперник чемпиона мира по версии WBC украинца Александра Гвоздика Дуду Нгумбу большую часть своей жизни прожил в Тулузе и выступал под французским флагом. Но родился он в столице Конго Киншасе с именем Дуду Мапванга Китанда Джике. Он старший из шести детей в семье: рос с тремя братьями и двумя сестрами. А в 13 лет переехал жить к отцу в Париж: парень мечтал играть в футбол.
Читайте также
И во Франции таки попал в "Тулузу". Для этого пришлось переехать в другой город и сменить несколько приемных семей. Но затем Дуду променял футбол на боксерский ринг, чем крайне расстроил отца. Очень уж впечатлила 17-летнего спортсмена встреча с экс-боксером Каримом Темаром. И в 18 он дебютировал в аматорах. К футболу, кстати, не охладел: до сих пор поддерживает родной клуб и ходит на матчи.
В свои 37 Нгумбу наработал 12-летний стаж в профи и провел 46 боев, но до встречи с Гвоздиком еще ни разу не дрался за пояс одной из четырех топ-серий! За карьеру он сумел заполучить интернациональный титул WBC в полулегком весе (2008-2009) и WBF – в полутяжелом (2011-2012). Кстати, Дуду дважды участвовал в поединках в Украине. Шесть лет назад в Киеве в кровавом бою отобрал у нашего Вячеслава Узелкова интерконтинентальный пояс WBO. Боксеры обменялись рассечениями, а после оглашения победителя счастливый и заплаканный Нгумбу поцеловал Вячеслава в лоб, принялся носить украинца по рингу и поклонился, став перед ним на колено. В 2015-м в Броварах таких эмоций уже не было: тогда француз уступил россиянину Умару Саламову.
Последний раз Дуду выходил в ринг еще в прошлом мае и в упорном бою победил швейцарца Йоанна Конголо раздельным решением судей.
Накануне поединка с украинцем у Нгумбу родилась дочь – уже третье пополнение в его семье (у боксера есть еще одна дочка и сын).
Помимо бокса, француз увлекается велоспортом и автогонками, участвует в забегах. А параллельно открыл собственную школу бокса, куда принимают детей с пяти лет, и мечтает в будущем больше времени уделять воспитанию нового поколения боксеров.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бредил футболом и носил Узелкова на руках: что из себя представляет будущий соперник Гвоздика". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем"
Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине
Не Ломаченко и не Усик: назван самый умный украинский боксер
Легендарный американский промоутер Боб Арум сделал неожиданное заявление
Первая защита Гвоздика: когда бой, с кем придется драться украинцу и что думают букмекеры
Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе
Sold out: в США раскупили все билеты на бой украинца Гвоздика
В эту субботу Александр будет защищать свой титул в поединке с обидчиком Узелкова