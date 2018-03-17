Бриедис будет запасным в финале WBSS на случай травмы Усика или Гассиева

Сегодня, 21:23

Латвийский боксер выступит в андеркарте боя между украинским и российским боксерами

Майрис Бриедис. Фото k2ukraine.com
Майрис Бриедис. Фото k2ukraine.com

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис будет запасным боксером в финале Всемирной боксерской Суперсерии.

Бриедис выступит в андеркарде шоу, а также может заменить одного из финалистов турнира в случае травмы.

В финале турнира, который состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия), сильнейшего выявят россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил Майриса Бриедиса в зрелищном поединке в Риге.Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего один судья дал ничью 114:114, два других отдали победу украинцу – 115:113. Интересно, что Усик выбрасывал значительно больше ударов (848 против 579), однако статистика достигших своей цели почти одинаковая – 212 у Александра против 195 у Майриса.

Во втором полуфинале встречались чемпион IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос. Поединок Гассиев – Дортикос получился невероятно зрелищным и завершился нокаутом в последнем раунде.

Ранее Усик рассказал, что испытывает трудности в подготовке к бою с Гассиевым из-за Великого поста.
бокс, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия

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Источник:

Sportbox

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