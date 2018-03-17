Бриедис будет запасным в финале WBSS на случай травмы Усика или Гассиева
Латвийский боксер выступит в андеркарте боя между украинским и российским боксерами
Бывший чемпион WBC в тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис будет запасным боксером в финале Всемирной боксерской Суперсерии.
Бриедис выступит в андеркарде шоу, а также может заменить одного из финалистов турнира в случае травмы.
В финале турнира, который состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия), сильнейшего выявят россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.
Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил Майриса Бриедиса в зрелищном поединке в Риге.Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего один судья дал ничью 114:114, два других отдали победу украинцу – 115:113. Интересно, что Усик выбрасывал значительно больше ударов (848 против 579), однако статистика достигших своей цели почти одинаковая – 212 у Александра против 195 у Майриса.
Во втором полуфинале встречались чемпион IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBA кубинец Юниер Дортикос. Поединок Гассиев – Дортикос получился невероятно зрелищным и завершился нокаутом в последнем раунде.
Ранее Усик рассказал, что испытывает трудности в подготовке к бою с Гассиевым из-за Великого поста.
Вы сейчас просматриваете новость "Бриедис будет запасным в финале WBSS на случай травмы Усика или Гассиева". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"