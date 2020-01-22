Бриедис и Дортикос провели дуэль взглядов перед финалом WBSS

Юниер Дортикос и Майрис Бриедис / Фото: Twitter

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Финалисты Всемирной боксерской суперсерии Юниер Дортикос и Майрис Бриедис провели пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов в Риге. Бой состоится 21 марта в Риге, Самые дешевые билеты стоят 30 евро, в секторах на первом ярусе и в зале цены колеблются от 70 до 120 евро.

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Оба боксера за свою профессиональную карьеру потерпели по одному поражению и оба проиграли в полуфиналах первого сезона WBSS. Бриедис тогда уступил по очкам будущему чемпиону Александру Усику, а Дортикос спустя несколько дней проиграл нокаутом в последнем, 12-м, раунде россиянину Мурату Гассиеву.

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Ранее мы писали, как украинский боксер Владимир Кличко устраивал шоу во время своих выходов на ринг задолго до Дениса Беринчика и Деонтея Уайлдера. Украинский боксер устроил настоящее шоу перед боем с Дэвидом Хэем.

Кстати, "Цыганский король" после реванша с Уайлдером готов провести поединок с бойцом UFC. Тайсон Фьюри готов поговорить Даной Уайтом.

Смотрите пресс-конференцию Уайлдера и Фьюри

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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