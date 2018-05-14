Бриедис вместо Усика в финале WBSS: промоутер оценил шансы латвийца

Промоутер экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) Аль Сиеста считает, что шансы латвийца заменить украинца Александра Усика (14-0, 11 КО) в финале WBSS против Мурата Гассиева (25-0, 19 КО) очень малы. Слова менеджера приводит FightTalk. Изначально поединок был назначен на 11 мая и должен был пройти в Саудовской Аравии, но бой был перенесен на лето из-за травмы руки Усика.

Ранее стало известно, что проигравший в полуфинале Усику Бриедис выступил в андеркарте финала Всемирной боксерской суперсерии. В случае травмы он заменит оного из финалистов.

"Я не верю, что Бриедис сразится с Гассиевым вместо Усика – для организаторов WBSS это будет просто убийство интриги. Конечно, если Александр не сможет драться из-за травмы, то Майрису придется выйти на ринг с Муратом, но это единственный вариант для такого боя", – сказал Сиеста.

Добавим, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка Гассиев – Усик подана.

Тем не менее, Усик категорически отказывается проводить бой с Гассиевым в России. Придерживается такого же мнения и промоутер Усика Александр Красюк. Он заявил,что никто не сможет заставить украинца драться в Москве.