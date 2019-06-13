Британца, плюнувшего в Кличко, попытается поставить на место поляк: подробности грядущего мегафайта

Поединок дерзкого Дерека Чисоры против поляка Артура Шпильки состоится в Лондоне 20 июля

Скандальный британский боксер Дерек Чисора, семь лет назад влепивший пощечину Виталию Кличко и плюнувший в лицо Владимиру, определился со своим будущим соперником. Чисора проведет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе из Польши – Артуром Шпилькой. Вечер бокса состоится 20 июля в Лондоне на "O2 Арене". Поединок Чисора – Шпилька пройдет в андеркарде встречи Диллиана Уайта с Оскаром Ривасом.

Как беспредельничал Чисора в противостоянии с братьями Кличко

Чисора в последний раз выходил на ринг в апреле текущего года, победив по очкам Сенада Гаши из Косово. Тогда как Шпилька свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2018 года, одолев за счет спорного судейского решения своего соотечественника Мариуша Ваха. На данный момент Чисора одержал 30 побед в 39 боях (21 нокаутом) при девяти поражениях, у поляка же 22 триумфа в 25 противостояниях (15 нокаутом) при трех проигрышах.

Как сообщалось ранее, россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.

Также мы писали, что Артем Далакян провел "дуэль взглядов" со своим соперником перед чемпионским боем в Киеве. Украинский чемпион мира WBA и претендент из Таиланда Саравут Таворнхам впервые встретились лицом к лицу. Их поединок состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

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