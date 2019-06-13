Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Британца, плюнувшего в Кличко, попытается поставить на место поляк: подробности грядущего мегафайта

13 июня, 23:22

Поединок дерзкого Дерека Чисоры против поляка Артура Шпильки состоится в Лондоне 20 июля

Скандальный британский боксер Дерек Чисора, семь лет назад влепивший пощечину Виталию Кличко и плюнувший в лицо Владимиру, определился со своим будущим соперником. Чисора проведет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе из Польши – Артуром Шпилькой. Вечер бокса состоится 20 июля в Лондоне на "O2 Арене". Поединок Чисора – Шпилька пройдет в андеркарде встречи Диллиана Уайта с Оскаром Ривасом.

Как беспредельничал Чисора в противостоянии с братьями Кличко

Чисора в последний раз выходил на ринг в апреле текущего года, победив по очкам Сенада Гаши из Косово. Тогда как Шпилька свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2018 года, одолев за счет спорного судейского решения своего соотечественника Мариуша Ваха. На данный момент Чисора одержал 30 побед в 39 боях (21 нокаутом) при девяти поражениях, у поляка же 22 триумфа в 25 противостояниях (15 нокаутом) при трех проигрышах.

Как сообщалось ранее, россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.

Также мы писали, что Артем Далакян провел "дуэль взглядов" со своим соперником перед чемпионским боем в Киеве. Украинский чемпион мира WBA и претендент из Таиланда Саравут Таворнхам впервые встретились лицом к лицу. Их поединок состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Дерек Чисора, Артур Шпилька

Вы сейчас просматриваете новость " Британца, плюнувшего в Кличко, попытается поставить на место поляк: подробности грядущего мегафайта". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это уже чуть-чуть по-жлобски": Усик откровенно отреагировал на лишение его чемпионских поясов

Сегодня, 16:13

За последнее время у знаменитого украинского бойца отобрали титулы сразу три боксерские организации

"Ничего себе!": появилось видео, как Ломаченко доставал рекордную рыбину весом 38 кг

9 июня, 12:57

Перед боем с олимпийским чемпионом Кэмпбеллом Ломаченко устанавливает новые рыбацкие достижения

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Дмитрий Певцов: живу в долгах, но для меня это нормально

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей

Зеленский нашел замену Климкину

Почему нужно рожать больше одного ребенка?

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала фанатка

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

11 июня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Эхо гола "буйвола": обзор матча Украина – Люксембург и расклады для Шевы после победы

11 июня, 09:00

Нашей сборной нужно дважды обыграть Литву – и путевка в финальную часть Евро практически в кармане

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

10 июня, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь