Британский боксер попал в больницу после 211 попаданий от Ломаченко

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Британский боксер Люк Кэмпбелл попал в больницу после поражения от украинца Василия Ломаченко в чемпионском бою. Эту информацию подтвердил промоутер Эдди Хирн, который сообщил, что Кэмпбелл отправлен в больницу для профилактического обследования.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

Напомним, в субботу, 31 августа, в Лондоне Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе, при этом сохранив свои титулы WBA Super и WBO. Ране мы сообщали, что Ломаченко 211 раз попал по сопернику.

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"Конечно, я хочу стать абсолютным чемпионом. IBF – это мой следующий титул", – сказал Ломаченко после боя с Кэмпбеллом.

Чтобы завоевать недостающий для звания абсолютного чемпиона мира титул Ломаченко нужно победить обладателя пояса IBF. Сейчас им владеет Ричард Комми, который 14 октября проведет обязательную защиту против Теофимо Лолпеса. Оба боксера уже не раз заявляли о желании боксировать с украинцем.

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Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно. В одном поединке Василий потерпел поражение от Орландо Салидо.

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