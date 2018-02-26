Британский боксер скончался после победы

После поединка спортсмен потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг

Британский полутяжеловес Скотт Уэстгарт умер в госпитале после победы над Деком Спеллманом.

Бой состоялся 24 февраля в Донкастере. Поединок продолжался 10 раундов. Во время боя оба боксера оказывались в нокдауне. Судьи отдали победу Уэстгарту по очкам.

После боя 31-летний Уэстгарт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. В ночь с воскресенья на понедельник он умер, не приходя в сознание.

Уэстгарт начал заниматься боксом в 24 года. За семь лет провел десять поединков, в которых одержал семь побед.

Напомним, мы сообщали о смерти выдающегося украинского баскетболиста Александра Сальникова, которому принадлежит рекорд чемпионатов СССР по количеству очков в одном матче.

Также ранее погиб во время Гран-при Макао чемпион по мотогонкам Даниэль Хегарти. Британец не справился с управлением и упал с мотоцикла.

Напомним, что в Австралии восьмилетняя гонщица погибла во время получения юниорской лицензии. Анита Борд не справилась с управлением и врезалась в бетонную стену.