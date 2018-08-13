Британский боксер: "Усик – не неуязвимый. Белью вполне может победить его досрочно"

Украинский и британский боксеры могут сойтись на ринге до конца текущего года

Британский проспект первого тяжелого веса Лоуренс Околи (9-0, 7 КО) уверен, что его соотечественник Тони Белью (30-2-1, 20 КО) одержит победу над украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО) в потенциальном поединке. Слова британца передает Sky Sports. Ранее сообщалось, что бой Усик – Беллью может состояться 10 ноября в Великобритании.

"Я не просто считаю, что Белью по силам одержать победу над Усиком. Я верю, что он одержит победу. Я смотрел бои Усика. Согласен, он очень хорош. Но, например, бой с Бриедисом был абсолютно равной схваткой. Победу можно было отдавать как одному, так и другому, потому что Бриедис дрался умно. Наносил хорошие удары.

Белью не менее хорош, но куда более опасен. Считаю, Усик будет периодически открываться под левый хук. Как бы там ни было, но Усик – не неуязвимый. Он очень хорошо готов функционально, очень хорошо боксирует, будет делать ставку на работу ног и боксировать через джеб.

Ожидаю, что Белью сперва будет боксировать, а когда затянет бой в поздние раунды, пойдет крушить. Да, однозначно. Считаю, Белью вполне может победить Усика досрочно", – считает Околи.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева. В свою очередь, в своем последнем поединке Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя.

Ранее мы писали, что Александр Усик написал стих об Украине. Украинский боксер прочитал собственное стихотворение о родной стране.