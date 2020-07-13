Британский фермер, который обвинил Тайсона Фьюри в подкупе из-за допинга, забрал свои слова назад

70-летний пенсионер заявил, что он слишком глубоко завяз "во всем этом"

История обвинения чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри в попытке подкупа для сокрытия позитивного допинг-теста, похоже, подходит к завершению. Как мы писали, Фьюри грозит 8 лет дисквалификации за допинг с мясом дикого кабана. Фермер из графства Ланкашир Мартин Кэрфут утверждал, что один из представителей команды Тайсона и его брата Хью Фьюри предлагал ему 25 тысяч фунтов стерлингов за помощь в сокрытии употребления боксерами допинга. В частности, Кэрфут должен был сказать, что Тайсон провалил допинг-тест в 2016-м из-за некачественного мяса дикого кабана: якобы с мясом он съел и стероид. Кэрфут дал показания о некачественном мясе, однако деньги за это так и не получил.

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Теперь же фермер решил забрать свои слова назад, сообщает Daily Mail. Мартин рассказал, что больше не сотрудничает с Британским антидопинговым агентством, но конкретную причину назвать отказался:

"Я чувствую себя сытым по горло ложью. Меня обманули и использовали".

Тем не менее, полиция и антидопинговые службы продолжают расследование – несмотря на слова фермера.

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