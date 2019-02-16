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Британский промоутер готовит супербой Усик – Поветкин в США

Сегодня, 11:56

Украинский чемпион может дебютировать в супертяжелом весе в поединке с российским "Витязем"

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram
Британский промоутер готовит супербой Усик – Поветкин в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7de/2b9/5c67de2b9bd93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7de/2b9/5c67de2b9bd93.jpg Бокс Украинский чемпион может дебютировать в супертяжелом весе в поединке с российским "Витязем"

Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика может стать российский супертяж Александр Поветкин. Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн. Как сообщает ESPN, Хирн рассказал, что хочет организовать бой Усика и Поветкина в США. Даже называется предварительная дата и место поединка – бой может пройти 18 мая в Чикаго. Также промоутер планирует проведение в США поединка Келла Брука и Джесси Варгаса. Транслировать поединки в таком случает будет стриминговая платформа DAZN.

Если бой состоится, он станет дебютным для Усика в тяжелом весе. Украинец является обладателем всех чемпионских поясов в первом тяжелом весе. Александр Поветкин в своем последнем поединке уступил Энтони Джошуа.

32-летний Александр Усик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех одержал победы, 12 раз – досрочные. В прошлом году украинец выиграл турнир WBSS, а затем нокаутировал Тони Белью в Манчестере. 39-летний Александр Поветкин в профи провел 36 боев: 34 победы и 2 поражения, от Джошуа и Владимира Кличко. Оба боксера – олимпийские чемпионы. Поветкин взял "золото" в 2004 году в Афинах, Усик – в 2012 году в Лондоне.

Слова Александра Усика после боя с Тони Белью:

Напомним, что ранее WBC назвал претендентов на титул Александра Усика. Претенденты разыграют пояс между собой, если украинец решится перейти в супертяжелый вес.

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Тег Александр Поветкин, Александр Усик

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Источник:

boxing-mma.com

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