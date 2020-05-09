Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина

Неприятный инцидент произошел во время карантина в Тернополе. Чемпион Украины по тайскому боксу Павел Бусько был довольно жестко задержан полицией и уложен на асфальт. О конфликте сообщил сам спортсмен в соцсетях. К слову, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что "сейчас надо говорить о коронавирусе".

Судя из видео, которое Бусько выложил в Instagram, его остановили за нарушение правил карантина. Павел был без маски и отказывался представиться. После очередного предложения назваться и предупреждения полицейский применил к боксеру силу и уложил на землю. На этом ролик обрывается.

INSTAGRAM

Позже спортсмен пожаловался на полицию, предоставив в свою защиту официальное сообщение о том, что карантинные мероприятия носят рекомендационный характер.

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Интересно, что обиду на полицию Бусько высказал на украинском языке, а ранее посты в соцсетях писал на русском. Причем довольно оригинальные, как то:

"Люблю Карпаты, а австрийские – тем более. Жить в Австрии и для здоровья полезно и для кошелька, если есть конечно гражданство этой страны".

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Смотрите, как боксера Александра Усика остановила украинская полиция

Видео: Instagram

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