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Брыкающийся червь: боец UFC получил нелепую травму, празднуя эффектную победу

Сегодня, 11:39

Президент UFC выразил надежду, что в будущем боец не допустит таких глупостей

Брыкающийся червь: боец UFC получил нелепую травму, празднуя эффектную победу Бокс Президент UFC выразил надежду, что в будущем боец не допустит таких глупостей

Бразильский боец полутяжелого веса одержал победу над Мишей Циркуновым на UFC 235. Уокер отправил соперника в нокаут ударом коленом. Но запомнился боец своим празднованиям, после которого Джонни травмировал плечо.

Президент UFC Дэна Уайт не оценил креативное празднование спортсмена.

"Я надеюсь, что он перестанет исполнять эту хрень после боя. Не вижу никакого смысла отмечать победы таким образом. Брыкающийся червь или что, черт возьми, он пытается изобразить?", – сказал Уайт.

Накануне сообщалось, что нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC. Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом.

А еще один боец UFC считает, что Земля плоская: "Да я уверен в этом". Крон Грейси не верит, что Земля круглая, поскольку не видел этого своими глазами.

Ранее мы писали, что пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля. Полицейские силой доставали его из автомобиля. Хулигану грозит десять суток ареста.

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Тег видео, UFC, смешанные единоборства

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Источник:

Sport.ua

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