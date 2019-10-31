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"Будем душить": Макгрегор рискует стать жертвой "российской борьбы с фашизмом"

31 октября, 22:43

Для ирландца требуют уголовную ответственность

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

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В России член общественной палаты Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру на Конора Макгрегора – экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах. Скандального ирландца, который недавно предложил зайти в "клетку" Василию Ломаченко, требует привлечь к уголовной ответственности за оскорбление дагестанцев.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

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"В рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье Уголовного кодекса. Хотим услышать от него извинений перед всем дагестанским народом, – заявил Султан Хамзаев. – Нам не привыкать давить и душить фашизм. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру, я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру"

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Ранее Конор Макгрегор, будучи в России, заявил: "Я хочу драться с Хабибом в Москве, но он бежит. Это в природе дагестанских мужчин. Они трусы". При этом, объясняя свою нелюбовь к дагестанцам, ирландец добавил: "Может быть, им не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом? Кто тут курица? Я прямо здесь, на пресс-конференции в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое, и не получить ответ".

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Россия дагестан UFC Конор Макгрегор

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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